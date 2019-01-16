БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит рейды против наркоторговцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что рейды проводятся в трех районах Стамбула, а также по ранее установленным адресам. Имена задержанных не разглашаются.

Отметим, что согласно статистике, минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 реабилитационных центра, где лечат наркоманию.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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