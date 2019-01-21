В Турции предотвращен теракт

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации в турецкой провинции Мардин на юго-востоке страны предотвращен теракт. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе спецоперации полицией провинции были изъяты 150 килограммов взрывчатых веществ.

Также сообщается, что были обнаружены карты местности и важных стратегических объектов провинции.

По предварительным данным, теракт планировался боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отметим, что согласно распространенной ранее информации МВД Турции, в 2018 году в результате терактов и вооруженных нападений РПК в Турции погибли 28 человек.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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