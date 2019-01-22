О нормализации отношений между Турцией и Арменией без решения карабахского конфликта речи быть не может - глава МИД

22 января 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Без решения нагорно-карабахского конфликта и речи быть не может о нормализации отношений между Турцией и Арменией, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, без решения нагорно–карабахского конфликта стабильность на Южном Кавказе невозможна.

Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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