Лидер националистического движения Турции призвал к полному уничтожению террористов на севере Сирии

БАКУ /Trend/ - Лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели призвал к полному уничтожению террористов на севере Сирии. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Бахчели, Турция должна решительно и быстро приступит к военным операциям на севере Сирии, для полного уничтожения сирийского крыла РПК - PYD/YPG.

Лидер МНР также отметил, что зона безопасности на севере Сирии, создание которой стоит на повестке дня, должна быть под исключительным контролем Турции.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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