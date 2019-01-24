Лидер националистического движения Турции призвал к полному уничтожению террористов на севере Сирии

24 января 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели призвал к полному уничтожению террористов на севере Сирии. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Бахчели, Турция должна решительно и быстро приступит к военным операциям на севере Сирии, для полного уничтожения сирийского крыла РПК - PYD/YPG.

Лидер МНР также отметил, что зона безопасности на севере Сирии, создание которой стоит на повестке дня, должна быть под исключительным контролем Турции.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США должны разорвать связи с YPG - МИД Турции
Турция 12:05
Эрдоган: Главной целью Турции в Сирии является уничтожение боевиков, связанных с РПК
Турция 23 января 22:53
Президент Турции отправился в Москву
Турция 23 января 14:09
Приоритетом для Турции является территориальная целостность Сирии – администрация президента
Турция 23 января 13:50
Глубина зоны безопасности на севере Сирии может быть расширена до 40 километров
Турция 22 января 16:46
Сирийский Манбидж будет передан истинным хозяевам - Эрдоган
Турция 21 января 16:41
Лента новостей
Таможенная служба России откроет представительство в Азербайджане
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев: Цель структурных преобразований в госорганизациях Азербайджана - наладить работу еще более на высоком уровне
Политика 16:42
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились за год на 3,55 процента
Бизнес 16:27
Казахстанский экспорт урана достиг $700 млн
Энергетика 16:18
Компании из Саудовской Аравии планируют построить сеть гостиниц в регионах Узбекистана
Узбекистан 16:06
В Баку приедет актер сериала "Спрут", который сыграл Тано Каридди (ФОТО)
Культура 16:01
В Азербайджане началась выдача беззалоговых кредитов женщинам-предпринимателям (Эксклюзив)
Бизнес 15:55
В центре Израиля развернута батарея "Железный купол"
Израиль 15:52
Microsoft подтвердила блокировку поисковика Bing в Китае
США 15:48