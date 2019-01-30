Спикер парламента Турции уходит в отставку

30 января 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым уходит в отставку. Об этом заявил сам Йылдырым, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что 18 февраля подаст в отставку в связи в официальным выдвижением его кандидатуры на пост главы муниципалитета Стамбула.

Отметим, что, как сообщалось ранее, Йылдырым слагает свои полномочия в связи с ожидаемым выдвижением его кандидатуры на пост главы муниципалитета Стамбула.

Также ранее президент Турции выдвинул на пост главы муниципалитета Измир кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи.

Кандидатура экс-министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки выдвинута на пост главы муниципалитета Анкары.

Напомним, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года. Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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