В Турции задержаны около 400 человек

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула провела крупную операцию в 40 районах города против организаторов и участников нелегальных азартных игр, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции задержаны 394 человека.

Среди задержанных, по данным СМИ, также имеются иностранцы, гражданство которых не разглашается.

Отметим, что в Турции с 1996 года введен запрет на ряд азартных игр.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.