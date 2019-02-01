В Турции задержаны около 400 человек

1 февраля 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула провела крупную операцию в 40 районах города против организаторов и участников нелегальных азартных игр, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции задержаны 394 человека.

Среди задержанных, по данным СМИ, также имеются иностранцы, гражданство которых не разглашается.

Отметим, что в Турции с 1996 года введен запрет на ряд азартных игр.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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