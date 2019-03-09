Эрдоган: Причины, по которым мы покупаем С-400, очевидны

9 марта 2019 23:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Причины, по которым Турция покупает российские зенитные ракетные комплексы С-400, очевидны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Покупка нами комплексов С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также выразил надежду на то, что проблемы в отношениях между Турцией и США будут решены так же, как это было сделано и по другим темам.

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