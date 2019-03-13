Массовая драка в Турции, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кютахья произошла массовая драка с использованием камней и топора между членами двух семей, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате пострадали 11 человек, среди которых три женщины.
О причинах инцидента не сообщается.
По данным СМИ, полиции для разгона участников драки пришлось использовать слезоточивый газ.
Все участники драки задержаны.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @rhafizoglu
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