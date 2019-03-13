Массовая драка в Турции, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кютахья произошла массовая драка с использованием камней и топора между членами двух семей, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате пострадали 11 человек, среди которых три женщины.

О причинах инцидента не сообщается.

По данным СМИ, полиции для разгона участников драки пришлось использовать слезоточивый газ.

Все участники драки задержаны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.