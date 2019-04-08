Оглашены сроки реализации нового совместного проекта Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Реализуемые совместно с Азербайджаном работы по строительству логистического центра в турецком Карсе завершатся до конца этого года. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, в строительстве логистического цента нет никаких задержек.

Данный центр является одним из важных логистических центров на востоке страны, добавили в ведомстве.

"Логистический центр в Карсе также будет способствовать развитию региона" - сказали в министерстве.

Отметим, что под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

На территории логистического центра будут построены железнодорожные линии протяженностью в 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс.

30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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