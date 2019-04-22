Правящая партия Турции осудила нападение на лидера оппозиции

22 апреля 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) осудила совершенное в Анкаре нападение на лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что, комментируя инцидент, пресс-секретарь ПСР Омер Челик сказал, что правящая партия выступает против любой формы насилия.

Челик отметил, что лица, совершившие нападавшие на Кылычдароглу будут наказаны в рамках действующих в Турции законов.

Напомним, что накануне группа людей напала на лидера CHP Кемаля Кылычдароглу в Анкаре.

Согласно информации, нападение произошло в районе Чубук, где лидер оппозиционной партии участвовал в церемонии похорон турецкого военнослужащего. В ходе церемонии группа людей предприняла попытку напасть на Кылычдароглу, однако его охрана предотвратила данную попытку и отвела его в один из близлежащих домов.

На место происшествия прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. После этого политика вывезли из дома, в котором он находился, задействовав бронеавтомобиль. В связи с инцидентом начато расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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