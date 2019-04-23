Армения боится открывать архивы 1915 года – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Армения боится открывать свои архивы 1915 года, так как после этого весь мир получит доказательства того, что события 1915 года являются не «геноцидом армян», а напротив, истреблением и геноцидом мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских бандформирований.

Об этом сказали Trend во вторник в правительстве Турции.

В правительстве Турции отметили, что Анкара еще в 2005 году обратилась к Еревану по вопросу открытия архивов 1915 года и создания совместной независимой комиссии для расследования событий того периода.

«Если бы события 1915 года действительно были бы «геноцидом армян», то Ереван с готовностью открыл бы эти архивы», - сказали в правительстве.

Было отмечено, что все претензии армян по поводу событий 1915 года не имеют под собой правовой основы.

«В архивах Турции существуют тысячи фактов о том, как армянские бандформирования при поддержке внешних сил убивали мирное население в провинциях Агры, Карс, Эрзурум, Ван, а также убивали турецких государственных чиновников во времена Османской империи», - сказали в правительстве Турции.

Также было отмечено, что в отличие от Турции, в Армении до сих пор остаются вражда и ненависть к тюркам.

«В то время, как в Армении не живет ни одного тюрка, в Турции армяне живут мирно и без каких-либо проблем. Многонациональность - одно из главных достояний Турции», - сказали в правительстве.

В правительстве Турции также выразили сожаление в связи с тем, что Армения до сих пор остаётся в заложниках своего лобби, являющегося марионеткой в руках ряда государств.

«Все действия армянского лобби против Турции, в первую очередь, вредят интересам армян, которые в нищете живут в самой Армении. Власти Армении, вместо того, чтобы думать о заработке на индустрии «геноцида», должны думать о будущем своего народа», - сказали в правительстве Турции.

Если армянское лобби полагает, что влияя на парламенты западных стран, сможет каким-то образом оказать давление на Анкару, то оно сильно ошибается, отметили в правительстве.

«Ереван просто не сможет нормализовать отношения с Анкарой, предъявляя претензии о так называемом «геноциде армян», - сказали в правительстве Турции.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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