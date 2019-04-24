Эрдоган заявил о скорой встрече с Трампом

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, об этом Эрдоган сказал журналистам в Анкаре.

По словам Эрдогана, встреча состоится по инициативе президента Трампа.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что в Анкаре надеются, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию.

По словам Калына, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности принять Трампа, и президент Реджеп Тайип Эрдоган ично приглашал его приехать в страну. Калын отметил, что, в администрации президента США также не исключают визита Трампа в Анкару в течение 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.