Турция протестировала новый отечественный беспилотник

БАКУ /Trend/ - Турция протестировала новый беспилотник «SONGAR», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Он снаряжен пулемётом с дистанционным управлением.
БПЛА «SONGAR» был разработан турецкой компанией «Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş».
Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.
"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.
Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.
"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.
Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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