Турция протестировала новый отечественный беспилотник

26 апреля 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция протестировала новый беспилотник «SONGAR», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он снаряжен пулемётом с дистанционным управлением.

БПЛА «SONGAR» был разработан турецкой компанией «Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş».

Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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