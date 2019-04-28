Эрдоган совершит визит в Ирак - глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак. Об этом, как передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщается, что визит Эрдогана в Ирак состоится в рамках четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Ирак.

Чавушоглу также отметил, что в рамках визита в Ирак Эрдоган проведет встречу с президентом страны Бархамом Салехом, а также с представителями туркманской общины Ирака.

Чавушоглу, при этом, не раскрыл точную дату визита Эрдогана в Ирак.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

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