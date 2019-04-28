Эрдоган совершит визит в Ирак - глава МИД Турции

28 апреля 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак. Об этом, как передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сообщается, что визит Эрдогана в Ирак состоится в рамках четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Ирак.

Чавушоглу также отметил, что в рамках визита в Ирак Эрдоган проведет встречу с президентом страны Бархамом Салехом, а также с представителями туркманской общины Ирака.

Чавушоглу, при этом, не раскрыл точную дату визита Эрдогана в Ирак.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции изобрели собаку-робота (ФОТО)
Турция 12:29
В Турции задержаны более 40 нелегалов
Турция 07:53
Тяжелое ДТП в Измире унесло жизни семи человек
Турция 27 апреля 20:09
Если бы в 1915 году имел место «геноцид», то сегодня на Западе не было бы ни одного армянина – Эрдоган
Турция 27 апреля 14:12
ЕС должен определиться по поводу членства Турции – Эрдоган
Турция 27 апреля 14:01
В турецкой провинции горит текстильная фабрика
Турция 27 апреля 08:23
Лента новостей
Золотую медаль Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем завоевала российская гимнастка
Общество 12:46
На гоночной трассе Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан состоялся велопробег (ФОТО)
Общество 12:42
Стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 12:41
Путешественник пересек Атлантику в бочке
Европа 12:32
В Турции изобрели собаку-робота (ФОТО)
Турция 12:29
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 12:05
Какими будут цены на недвижимость в Баку в ближайшие месяцы?
Бизнес 11:47
Программа третьего дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 11:33
В Испании начались досрочные парламентские выборы
Европа 11:17