За пропаганду терроризма в Турции задержаны более 10 человек

30 апреля 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За пропаганду в социальных сетях терроризма и идей террористической организации РПК задержаны более 10 человек, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции были проведены в провинциях Адана и Шанлыурфа.

Среди задержанных есть один гражданин Сирии.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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