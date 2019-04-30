За пропаганду терроризма в Турции задержаны более 10 человек

БАКУ /Trend/ - За пропаганду в социальных сетях терроризма и идей террористической организации РПК задержаны более 10 человек, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции были проведены в провинциях Адана и Шанлыурфа.

Среди задержанных есть один гражданин Сирии.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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