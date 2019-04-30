Турция стягивает военную технику на границу с Ираком

30 апреля 2019 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция стягивает военную технику на границу с Ираком в провинцию Хаккари, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что данная мера предпринята в рамках борьбы с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

По данным СМИ, в провинцию также переброшены артиллерийские установки.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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