БАКУ /Trend/ - В Стамбуле усилены меры безопасности в связи с проведением первомайских митингов, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что митинги будут проведены в стамбульских районах Бакыркёй и Малтепе.
Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году на это вновь был введен запрет.
Напомним, что накануне в Анкаре были задержаны 22 боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов.
Сообщалось, что 17 из них являются гражданами Ирака, остальные - гражданами Сирии.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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