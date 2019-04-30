БАКУ /Trend/ - В Стамбуле усилены меры безопасности в связи с проведением первомайских митингов, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что митинги будут проведены в стамбульских районах Бакыркёй и Малтепе.

Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году на это вновь был введен запрет.

Напомним, что накануне в Анкаре были задержаны 22 боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов.

Сообщалось, что 17 из них являются гражданами Ирака, остальные - гражданами Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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