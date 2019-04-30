В Анкаре призвали ЕС определится относительно членства Турции в структуре

30 апреля 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал ЕС, определится по поводу статуса Турции в ЕС. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что полноправное членство в ЕС является одним из важных приоритетов для Анкары.

«Но если ЕС не намерено принимать Турцию в ЕС, то пусть открыто скажут об этом», - отметил Чавушоглу.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что Европейский союз должен определиться по поводу членства Турции в ЕС.

Глава государства отметил, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом. По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.
Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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