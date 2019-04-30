На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий

30 апреля 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На севере Сирии, на территории, освобождённой в рамках операции «Щит Евфрата», погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении говорится, что военнослужащий погиб в результате обстрела каравана со стороны сирийского крыла РПК - PYD/YPG. В результате инцидента еще трое турецких военнослужащих были ранены.

Отметим, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

А 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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