В Турции конфискованы 10 тонн наркотиков

3 мая 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле 2019 года в Турции были конфискованы 10 тонн наркотиков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.

В апреле в Турции были проведены 9,4 тысячи операций против наркоторговцев, в ходе которых были задержаны 13,9 тысячи человек.

«Турция еще больше усилит борьбу с нелегальным оборотом наркотиков», - говорится в сообщении МВД Турции.

Отметим, что 19 апреля Турция заявила о задержании судна с 5 тоннами наркотиков в международных водах у берегов Ливии в Средиземном море.

Сообщалось, что судно с наркотиками плавало под флагом Турции.

На борту находились 14 членов экипажа, в том числе одна женщина.

Данная операция в сфере борьбы с наркоторговлей является самой крупной в истории современной Турции.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu

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