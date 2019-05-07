В Стамбуле конфискованы два миллиона фальшивых долларов

БАКУ /Trend - В Стамбуле конфискованы два миллиона (100 долларовыми купюрами) фальшивых долларов США, сообщает во вторник Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что фальшивые купюры были конфискованы в ходе спецоперации, проведенной полицией Стамбула.
В ходе операции задержаны восемь человек.
По данным СМИ, фальшивые курьеры были нарисованы настолько профессионально, что ряд платежных терминалов не опознавал фальшивые купюры.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
виттер: @rhafizoglu
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