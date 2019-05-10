БАКУ /Trend/ - В Стамбуле предотвращены теракты, которые планировались боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, задержаны два террориста, которые планировали теракты.

Сообщается, что боевики ИГ планировали теракты с помощью дронов в различных местах города, в том числе в местах скопления туристов.

Отметим, что 29 апреля в Анкаре были задержаны 22 боевика ИГ, планировавших теракты во время первомайских митингов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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