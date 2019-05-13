Военные учения Турции не направлены против кого-либо - министр обороны

13 мая 2019 21:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военно-морские учения, которые проводятся в водных пространствах Турции, не направлены против кого-либо, сказал министр национальной обороны Хулуси Акар. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, военно-морские учения Турции в центре внимания всего мира.

Он отметил, что основная цель ВМС и всех силовых структур Турции - обеспечить безопасность страны.

Отметим, что , сегодня в Турции начались самые крупные в истории страны военно-морские учения под названием «Denizkurdu-2019».

В военно-морских учениях, которые проходят одновременно в Черном и Эгейском морях и в западной части Средиземного моря, принимает участие 131 корабль, а также 57 самолетов и 33 вертолета.

Учения продолжатся до 25 мая текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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