БАКУ /Trend/ - В Турции задержан особо опасный террорист, специалист по изготовлению взрывчатых устройств, член Марксистско-ленинской коммунистической партии Умут Амрах. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ террорист Умут Амрах был задержан в турецкой провинции Мерсин.

Сообщается также, что ранее МВД Турции обещало награду в размере 1,5 миллиона лир лицам, которые окажут поддержку в задержании террориста.

О деталях операции не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizogl

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