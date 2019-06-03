МВД Турции обнародовало последние данные по количеству сирийских беженцев

БАКУ /Trend/ - В настоявшее время на территории Турции находится 3,6 миллиона сирийских беженцев, сказал заместитель главы МВД Исмаил Чатаклы, пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чатаклы, в целом Турцию покинули 330 тысяч сирийцев.

Замглавы МВД отметил, что часть покидающих Турцию сирийцев направляется на освобожденные в рамках военной операции «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» территории.

Затронув проблему незаконной миграции, Чатаклы отметил, что в мае 2019 года в Турции задержаны 27,5 тысячи нелегальных мигрантов и 561 организатор незаконной миграции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на содержание сирийских беженцев, которые проживают на территории страны, было потрачено 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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