Из-за сильного града в Турции пострадало свыше 10 человек

13 июня 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сильный град, выпавший в турецкой провинции Орду, привел к ранениям 12 человек. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из раненных оценивается как тяжелое.

Сообщается, что сильные повреждения получили дома и здания, а также посевы на некоторых полях.
Отметим, что накануне из-за сильного дождя в Стамбуле, который затопил подвальные помещения и первый этаж школы в районе Пендик, были эвакуированы школьники.

Напомним, что 10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Было затоплено множество кварталов и улиц одного из районов Анкары.

Движение транспорта было парализовано. Вследствие наводнения были закрыты для движения некоторые дороги.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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