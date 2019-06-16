Минобороны Турции сообщило об обстреле наблюдательного пункта в Идлибе

16 июня 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в министерстве национальной обороны.

"Наблюдательный пункт номер 9 в районе Мурак подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу из района Талль Базан. По нашим оценкам, обстрел носил преднамеренный характер", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, оборудованию поста нанесён некоторый ущерб.

В министерстве подчеркнули, что в ответ по позициям из которых велся обстрел нанесен удар из тяжелого вооружения.

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