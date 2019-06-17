В Турции проводятся операции с участием более тысячи полицейских

17 июня 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкий провинции Адана проводятся операции с участием более тысячи полицейских, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции направлены против сторонников террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).

В рамках операции задержаны 45 человек, которые имели тесные контакты с террористами РПК, а также активно пропагандировали ее идеи.
Все задержанные являются гражданами Турции

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Турции уничтожили 77 боевиков РПК
Турция 16 июня 20:52
ВВС Турции уничтожили семь боевиков РПК на севере Ирака
Турция 16 июня 13:09
В Турции обезвредили восемь боевиков
Турция 16 июня 11:31
ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака более 50 террористов
Турция 16 июня 06:31
В Турции нейтрализованы два террориста
Турция 14 июня 02:36
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 12 июня 10:02
Лента новостей
Могерини призвала к сдержанности в связи с событиями в Оманском заливе
Другие страны 10:44
Бакинское управление культуры привлекает услуги по капремонту
Экономика 10:42
Землетрясение на западе Турции вызвало панику среди местного населения
Турция 10:38
Американские военные будут размещены в Польше в шести локациях
Другие страны 10:22
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
В Баку проходит 110-я сессия Исполнительного совета UNWTO
Туризм 09:57
ВОЗ: На борьбу с Эболой до конца июля требуется изыскать более $50 млн
В мире 09:45
В Азербайджане списаны долги тысяч предпринимателей
Экономика 09:37
В июле пройдут переговоры Израиля и Ливана о морской границе
Израиль 09:17