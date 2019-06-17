Граждане Азербайджана стали больше приобретать недвижимости в Турции

17 июня 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 466 объектов недвижимости, что на 134 единицы больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что в мае 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 90 объектов недвижимости, что на 15 единиц больше по сравнению с маем 2018 года.

Отмечается, что в мае 2019 года в Турции, в целом, было продано 82,2 тысячи единиц недвижимости, что на 31,3 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

В сообщении TUİK отмечается, что за указанный период в Стамбуле было продано 15,8 тысячи объектов недвижимости, в Анкаре – 8,2 тысячи, а в Анталии – пять тысяч.

«Остальные 53,2 тысячи объектов приходятся на другие города Турции», - говорится в сообщении TUİK.

Отмечается, что в мае 2019 года иностранцам в Турции было продано 3,9 тысячи объектов недвижимости, что на 62,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В мае 2019 года граждане Ирака приобрели в Турции 594, граждане Ирана – 509, а граждане России - 285 объектов недвижимости.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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