В перестрелке в центре Стамбула ранены два гражданина России - турецкие СМИ

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Фатих произошла перестрелка между чеченцами, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате перестрелки тяжело ранены два участника инцидента.

Также сообщается, что перестрелка произошла в одном из отелей в районе Фатих.

О других деталей инцидента не сообщается. По данным СМИ, другим участникам инцидента удалось скрыться с место преступления.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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