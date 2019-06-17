В перестрелке в центре Стамбула ранены два гражданина России - турецкие СМИ

17 июня 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Фатих произошла перестрелка между чеченцами, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате перестрелки тяжело ранены два участника инцидента.

Также сообщается, что перестрелка произошла в одном из отелей в районе Фатих.

О других деталей инцидента не сообщается. По данным СМИ, другим участникам инцидента удалось скрыться с место преступления.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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