В Турции разработана новая система спутниковой связи для ВМС

1 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ТТурецкая оборонная компаний – Aselsan разработала новую отечественную систему спутниковой связи, получившую название - «KASUMSİS». Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данная система впервые была протестирована ВМС Турции в Эгейском и Средиземном морях.

Согласно данным СМИ новая отечественная системы спутниковой связи «KASUMSİS» одобрена генштабом страны, и все корабли ВМС Турции будут снабжены данной системой.

О стоимости и о деталях «KASUMSİS» не сообщается.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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