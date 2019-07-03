МВД: Турция намерена активно бороться с нелегальной миграцией

3 июля 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция намерена активно бороться с нелегальной миграцией, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, с 2015 года Турция превратилась в самую привлекательную страны для нелегальных беженцев.

« В настоящее время Турция ведет активную борьбу с нелегалами из стран Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки», - сказал Сойлу.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Турции находится 3,6 миллиона сирийских беженцев.

Отметим, что ранее Сойлу сообщал, что, в течение последующих шести месяцев из Стамбула будет депортировано 50 тысяч нелегальных мигрантов.

По словам Сойлу, до этого из Стамбула было депортировано 13 тысяч нелегалов из разных стран.

Также ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов, 32,9 тысячи которых граждане Афганистана.

В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии, отмечалось в сообщении МВД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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