В результате ДТП в Турции пострадала гражданка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП в турецкой провинции Адана получила ранения гражданка Азербайджана 33-летняя Айгюн Гусейнова, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления водителем автомобиля, в результате чего автомобиль упал в ущелье.

Согласно данным СМИ в результате ДТП в целом пострадало шесть человек. Пять из них являются гражданами Турции. Все раненные госпитализированы, состояние пострадавших оценивается как нормальное.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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