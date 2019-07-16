Иран и Ирак присоединилось к военным операция против РПК

16 июля 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Ирана и Ирака присоединились к военным операциям ВС Турции на севере Ирака против террористической организации РПК, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что к военным операциям против РПК также примкнули отряды пешмерге.

Согласно данным СМИ, в рамках операции в целом было ликвидировано свыше 170 террористов РПК на севере Ирака.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Турции продолжают операции на севере Ирака
Турция 15 июля 10:28
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК
Турция 14 июля 00:41
ВВС Турции нейтрализовали пять террористов РПК на севере Ирака
Турция 11 июля 21:37
В Турции нейтрализованы пять террористов
Турция 10 июля 23:40
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 9 июля 15:50
Турецкая спецслужба ликвидировала террориста на севере Ирака
Турция 7 июля 15:51
Лента новостей
Долг Грузии в июне увеличился
Финансы 13:34
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 13:33
"Азерсу" планирует завершить проект водоснабжения "Ени Гюнешли" до конца месяца
Общество 13:33
Азербайджан нарастил экспорт нефти
Экономика 13:24
Афганистан вложил в экономику Азербайджана $1,5 млн - замминистра
Экономика 13:22
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 13:17
Турция направит еще один корабль для геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье - Чавушоглу
Турция 13:17
Подписан протокол по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Афганистаном
Экономика 13:16