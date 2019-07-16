Иран и Ирак присоединилось к военным операция против РПК

БАКУ /Trend/ - ВС Ирана и Ирака присоединились к военным операциям ВС Турции на севере Ирака против террористической организации РПК, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что к военным операциям против РПК также примкнули отряды пешмерге.

Согласно данным СМИ, в рамках операции в целом было ликвидировано свыше 170 террористов РПК на севере Ирака.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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