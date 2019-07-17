В июне 2019 года в Турции погибло в ДТП свыше 200 человек

БАКУ /Trend/ - В июне 2019 года в Турции произошло 35,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 210 человека. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на управление полиции Турции.
Число получивших травмы в результате ДТП составило 16,7 тысячи человек.
Согласно отчету, 4,8 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 56 случая цепных аварий.
«Причиной 185 ДТП, произошедших в июне 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.
В свою очередь, 244 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 294,6 миллиона турецких лир.
Официальный курс на 17 июля составляет 5.7130 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
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