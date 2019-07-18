В Турции предотвращен теракт

БАКУ /Trend/ - В провинции Мардин на юго-востоке Турции предотвращен теракт, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, в результате спецоперации было обнаружено 40 килограммов взрывчатых веществ, закопанных рядом с магистральной дорогой.

Сообщатся, что в рамках операции также были задержаны пять представителей террористической организации РПК, которые планировали теракт.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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