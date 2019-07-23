Имя Али Бабаджана исключено из списка основателей правящей партии Турции

23 июля 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Имя Али Бабаджана исключено из списка основателей правящей партии Турции - Партии справедливости и развития (ПСР), пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в целом из списка основателей партии исключены имена 12 человек, шесть из которых ранее подали в отставку.

Отметим, что восьмого июля экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее раскритиковал выход Бабаджана из правящей партии.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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