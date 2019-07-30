Экс-премьер Турции призвал провести реформы в правящей партии

30 июля 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу призвал провести реформы в правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Давутоглу, будучи членом ПСР, он призывает власти провести серьезные реформы в партии.

При этом он отметил, что не уверен в том, что руководство партии учтет это пожелание.

Ранее Давутоглу сказал, что если его переговоры с ПСР не принесут результатов, будет создана новая политическая партия.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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