В Турции задержаны около 800 тысяч нелегалов

БАКУ /Trend/ – За последние 3,5 года в Турции задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран, которые намеревались добраться до Европы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что за указанный период задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу.

По данным СМИ, нелегалы, заплатив от 500 до семи тысяч евро, направляются из Турции в европейские страны.

Также сообщается, что среди нелегальных мигрантов выявлены боевики разных террористических организаций, которые ранее действовали, в том числе в Ираке и Сирии.

« В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судна, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией насмерть замерзли 43 нелегальных мигранта» - пишут турецкие СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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