Два человека в Турции остаются под завалами шахты

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Зонгулдак на севере Турции обрушилась угольная шахта, под завалами остались два шахтера, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
На место инцидента прибыли спасатели.
Ведутся работы по спасению шахтеров.
В связи с инцидентом начато расследование.
С 1941 года и по настоящее время в результате чрезвычайных происшествий на шахтах Турции погибло свыше трех тысяч человек, более 100 тысяч получили травмы различной степени тяжести.
В шахтах происходит 10,4 процента от общего количества чрезвычайных происшествий на производстве в Турции.
В январе-апреле 2014 года в результате несчастных случаев на производстве в Турции погибли 1235 человек, 103 из которых - женщины.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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