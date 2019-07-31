Два человека в Турции остаются под завалами шахты

31 июля 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Зонгулдак на севере Турции обрушилась угольная шахта, под завалами остались два шахтера, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На место инцидента прибыли спасатели.

Ведутся работы по спасению шахтеров.

В связи с инцидентом начато расследование.

С 1941 года и по настоящее время в результате чрезвычайных происшествий на шахтах Турции погибло свыше трех тысяч человек, более 100 тысяч получили травмы различной степени тяжести.

В шахтах происходит 10,4 процента от общего количества чрезвычайных происшествий на производстве в Турции.

В январе-апреле 2014 года в результате несчастных случаев на производстве в Турции погибли 1235 человек, 103 из которых - женщины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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