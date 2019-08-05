Автомобили какого цвета предпочитают граждане Турции?

5 августа 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне 2019 году граждане Турции отдавали предпочтение автомобилям белого цвета, пишет Trend в понедельник со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

Согласно информации 52,8 процента используемых в июне 2019 года автомобилей были белого цвета.

« 23,9 процента автомобилей на дорогах Турции в июне 2019 года были серого цвета, семь процентов черного, 5,8 процента - красного 4,9 процента - голубого цвета, 3,2 процента - желтого», - говорится в сообщении института статистики Турции.

Остальные 2,4 процента автомобилей используемых в июне 2019 года были других цветов.

Отметим что, по итогам июня 2019 года количество транспортных средств на дорогах Турции сократилось на 34,9 процента по сравнению с прошлогодним показателем, составив 23,044 миллиона единиц.

Доля легковых автомобилей - 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4, мотоциклов – 14,2, тракторов – 8,2 процента, а 7,1 процента пришлось на долю других транспортных средств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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