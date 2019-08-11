В Турции столкнулись два автомобиля: есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, пятеро пострадали, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что ДТП произошло на шоссе Дюздже-Йгылджа. Один из автомобилей после столкновения упал с обрыва.
На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи и пожарных бригад. Раненые были госпитализированы.
Дорога была на некоторое время перекрыта. Прокуратура начало расследование в связи с аварией.
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