В Турции перевернулся пассажирский автобус - свыше 20 раненных

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале на западе страны перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным получили ранения 26 человек. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что в ДТП также погиб один человек. Все пострадавшие являются гражданами Турции и были госпитализированы.

Причиной ДТП являются потеря водителем управления автобуса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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