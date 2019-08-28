В США назвали условие, при котором возможно возвращение Турции в программу F-35

28 августа 2019 22:54 (UTC+04:00)

Американская администрация может рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 только в том случае, если она избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих [этих системах вооружений]. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить [с целью применения]. Либо одно, либо другое", - отметил глава военного ведомства США.

При этом он допустил, что при полном отказе Анкары от ЗРС С-400 Вашингтон может изучить вопрос о возвращении Турции в программу производства самолетов F-35. "Повторюсь: они [турецкие власти] должны будут избавиться от программы С-400 <...>, и затем мы [американские должностные лица] можем рассмотреть это", - заявил Эспер.

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