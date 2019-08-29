Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в ходе разговора Эрдоган с Трампом коснулись двусторонних отношений, а также обсудили последние события в Сирии.

Также говорится, что оба лидера подтвердили свою решимость увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов США.

Сообщается, что стороны достигли согласия по поводу защиты мирного населения в сирийском Идлибе и продолжения сотрудничества в целях предотвращения новых гуманитарных кризисов.

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