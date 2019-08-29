Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

29 августа 2019 03:29 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.
Эрдоган во вторник вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57 и возможностью их покупки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", - заявил Эрдогана турецким журналистам, отвечая на вопрос о возможности покупки российских истребителей.

Интерес Эрдогана к российским самолетам связан с тем, что недавно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских С-400. В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, поставляется в Китай, в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию.

Су-57 - новейший российский истребитель пятого поколения. Накануне машину, впервые представленную на статической экспозиции МАКС, осмотрели Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

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