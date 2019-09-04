Нападение на военный конвой в Турции, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мардин на востоке страны в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана на военный конвой погиб турецкий военнослужащий.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате нападения ранены двое военнослужащих.

По данным СМИ, после инцидента ВС Турции начали локальную операцию против РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.