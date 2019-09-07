Анкара раскритиковала заявление Госдепартамента США по поводу безопасности в Турции

7 сентября 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Призыв Госдепартамента США по поводу безопасности своих граждан, совершающих поездки в Турцию, не отражает действительности. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на распространенное в субботу сообщение МИД Турции.

В сообщении МИД Турции говорится, что Госдепартамент США должен воздержаться от подобных заявлений.

«Заявления Госдепартамента США не носит дружественных характер», - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что накануне Госдепартамента США призвал граждан страны быть бдительным во время визита в Турцию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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