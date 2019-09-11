ДТП в Турции – 10 погибших

БАКУ /Trend/ - В провинции Битлис на востоке Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего, по предварительным данным, погибло 10 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается что в результате ДТП также ранены семь человек. Все пострадавшие — граждане Турции.

Отметим что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране.

По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошло 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.

Число травмированных составило 17,1 тысячи человек.

Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных столкновений.

Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости

215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.