ДТП в Турции – 10 погибших

БАКУ /Trend/ - В провинции Битлис на востоке Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего, по предварительным данным, погибло 10 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается что в результате ДТП также ранены семь человек. Все пострадавшие — граждане Турции.
Отметим что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране.
По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.
Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошло 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.
Число травмированных составило 17,1 тысячи человек.
Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных столкновений.
Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости
215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.