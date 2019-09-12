В Турции предотвращен теракт

12 сентября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мардин на востоке страны в результате спецоперации задержаны два террориста РПК, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные планировали теракты в ряде районов провинции.

В ходе допроса выяснилось, что они проходили обучение в лагерях РПК на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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